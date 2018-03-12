В Литве жители протестуют против строительства глубоководного порта

Вильнюс, , 16:36 — REGNUM В Вильнюсе, у здания правительства, готовится пикет жителей Клайпеды против строительства глубоководного порта в Клайпеде — в открытом море напротив населенного пункта Мелнраге, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 марта, организаторы пикета. Пикет проводится во время первого заседания Комиссии по реализации проекта развития Клайпедского государственного морского порта в правительстве.

Как утверждает один из инициаторов пикета Алина Андронова, цель пикета — протестовать против «проталкиваемого бульдозером строительства глубоководного порта в Клайпеде», из-за которого планируется вырубить 260 га леса.

Клайпеда уже сейчас лидирует по уровню загрязнения в Литве, и город набит тяжеловесным транспортом, а после появления этого порта уровень загрязнения в Клайпеде вырастет в 4 раза или даже больше. Жители Клайпеды возмущаются, что скрывается информация об исследовании возможностей альтернативного строительства глубоководного порта в Бутинге, проведенном по заказу Дирекции Клайпедского государственного морского порта.

Свои аргументы протестующие сформулировали в письме, адресованном президенту Дале Грибаускайте, спикеру сейма Викторасу Пранцкетису, премьеру Саулюсу Сквернялису, государственной комиссии по культурному наследию, комиссии по реализации проекта развития Клайпедского государственного морского порта, действующей при правительстве Литвы.