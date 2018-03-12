Белгородский бизнесмен спрятал от налоговиков 12 млн рублей

Белгород, , 16:27 — REGNUM В городе Старый Оскол (Белгородская область) индивидуальному предпринимателю вынесли приговор по уголовному делу о сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Недоимка предпринимателя по налогам составляла более 10 миллионов рублей. Она была выявлена в ходе проверки межрайонной ИФНС России № 4 по Белгородской области. Вместо того, чтобы погасить долг, бизнесмен создал взаимозависимое юридическое лицо, на счета которого поступали доходы от его предпринимательской деятельности.

Таким образом деньги предприятия скрывались от налоговой службы: имея реальную возможность перечислять платежи в бюджет и погасить имеющуюся недоимку по налогам, предприниматель осуществлял расчеты в рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности, но не на собственном расчетном счету.

Старооскольский городской суд признал бизнесмена виновным по статье «Сокрытие денежных средств индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере».

Арбитражный суд Белгородской области взыскал с организации в доход государства недоимку и пеню по налогам, которые составили более 12 миллионов рублей. Также бывшего предпринимателя обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.