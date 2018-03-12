Понедельник, 12 Марта 2018 года
17:02:06 МСК

Белгородский бизнесмен спрятал от налоговиков 12 млн рублей

Экономика

Финансовую деятельность предприниматель осуществлял, минуя расчетный счет

Белгород, 12 марта 2018, 16:27 — REGNUM  В городе Старый Оскол (Белгородская область) индивидуальному предпринимателю вынесли приговор по уголовному делу о сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Недоимка предпринимателя по налогам составляла более 10 миллионов рублей. Она была выявлена в ходе проверки межрайонной ИФНС России № 4 по Белгородской области. Вместо того, чтобы погасить долг, бизнесмен создал взаимозависимое юридическое лицо, на счета которого поступали доходы от его предпринимательской деятельности.

Таким образом деньги предприятия скрывались от налоговой службы: имея реальную возможность перечислять платежи в бюджет и погасить имеющуюся недоимку по налогам, предприниматель осуществлял расчеты в рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности, но не на собственном расчетном счету.

Старооскольский городской суд признал бизнесмена виновным по статье «Сокрытие денежных средств индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере».

Арбитражный суд Белгородской области взыскал с организации в доход государства недоимку и пеню по налогам, которые составили более 12 миллионов рублей. Также бывшего предпринимателя обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Налоговые преступления

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить