Не только должностные: кого накажут за подкупы и откаты в госзакупках

Москва, , 16:22 — REGNUM Уголовная ответственность за откаты и подкупы при проведении госзакупок в РФ станет жестче. Теперь она коснется также и граждан, которые не являются должностными лицами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, законопроект, предлагающий подобные изменения Уголовного кодекса, внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Как отмечает автор законопроекта, в сегодняшнем уголовном законодательстве есть некоторые пробелы в вопросе ответственности за откаты и подкупы. Так, преступления, связанные с откатами при поставках товаров и оказании работ и услуг для госнужд, относятся по статьям о хищении чужого имущества, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, а также о коммерческом подкупе, даче и получении взятки.

Но под эти нормы попадают не все преступления в сфере госзакупок, отмечается в документе. Так, уголовную ответственность несут только должностные лица, но совершать преступления также могут работники контрактной службы, контрактные управляющие, члены комиссии по осуществлению закупок, а также лица, осуществляющие приемку поставленных товаров, работ и услуг. Для всех них сегодня предусмотрена только административная ответственность.

Кроме того, уголовной ответственности за подкуп таких работников также не установлено. Между тем, такие преступления наносят существенный ущерб бюджетной системе РФ, считает автор инициативы. Поэтому он предлагает дополнить Уголовный кодекс новыми статьи, связанные со злоупотреблением в сфере госзакупок.

Так, за злоупотребление со стороны лиц, представляющих интересы заказчика в сфере госзакупок, нарушителю грозит штраф до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного до 18 месяцев, либо принудительные работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности. Если же такое преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или причинило особо крупный ущерб, то размер штрафа может вырасти до 1 млн рублей или составить размер зарплаты от 6 месяцев до трех лет. За такое деяния также могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, теперь в Уголовном кодексе также появится статья за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок. За такое преступление предлагается наказывать штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей. Нарушителям также может грозить исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет с выплатой штрафа в 10-кратном размере подкупа.

Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, то нарушителям грозит штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 13-кратной суммы подкупа. Если же размер подкупа особо крупный, то преступникам грозит штраф от 1 млн до 2,5 млн рублей или лишение свободы до 8 лет со штрафом до 40-кратной суммы подкупа.

Наказание грозит так же и тем, кто незаконно получил подкуп — для них предлагается штраф от 400 тыс. рублей до 1 млн рублей либо лишение свободы до трех лет со штрафом в размере до 20-кратной суммы подкупа. За вымогательство подкупа также грозит штраф от 1 млн до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа.