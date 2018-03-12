ФАС завела на «Вымпелком» дело за роуминг, «Вымпелком» не согласен

Москва, , 16:07 — REGNUM Оператор сотовой связи компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») не согласен с доводами Федеральной антимонопольной службы, которая возбудила в отношении компании административное дело за неисполнение требований по отмене «внутрисетевого» роуминга. В компании считают, что полностью и в установленные сроки представили в ФАС схему изменения тарификации услуг связи в поездах по России при регистрации в сетях «Билайн».

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«Предложенная нами схема, по нашему мнению, в полном объёме реализует требования предупреждения ФАС по исключению разницы в стоимости передачи голосовой информации, sms и передаче данных при поездках по России по сравнению со стоимостью указанных услуг связи в домашнем регионе», — цитирует РИА «Новости» заявление пресс-службы «Вымпелкома».

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В компании добавили, что пользоваться связью в путешествиях на тех же условиях, что и в пределах домашнего региона абоненты «Билайн» смогут уже совсем скоро.

Напомним, предупреждение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства операторам «большой четвёрки» ФАС вынесла летом 2017 года. Согласно документу, «Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2 должны были до 15 декабря устранить необоснованно высокие цены на «внутрисетевой» роуминг по России. Ранее в отношении сотовых операторов были возбуждены уголовные дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 марта, Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении административного дела в отношении ПАО «Вымпелком». Причиной стала необоснованно завышенная компанией стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России. В антимонопольном ведомстве отметили, что компания представила отчет об отмене «внутрисетевого» роуминга, который не соответствует требованиям предупреждений.

Ранее подобные дела были возбуждены в отношении операторов сотовой связи МТС и «Мегафон», которых также заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства.