Нефть ограничена в движении

Москва, , 15:43 — REGNUM На прошлой неделе представители ОПЕК подтвердили свою приверженность прежнему курсу на ребалансировку рынка. Однако нефтяные месторождения США к октябрю будут поставлять, согласно прогнозам, 11 млн баррелей в день, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

«Исходя из такого новостного расклада на этой неделе, при условии спокойного статистического фона США, торги будут проходить в диапазоне 63−66 долларов за баррель нефти», — считает эксперт.

То есть, нет четких ориентиров для рынка в том, стоит ли уже начинать тотальные продажи по рынку энергоресурсов.

«На 13 марта стоит рассчитывать на снижение стоимости барреля нефти как реакцию на спокойный новостной фон США и подготовку к публикации данных об изменении запасов в США, о чем станет известно уже 14 марта», — пояснил Владимиров.

Как известно, показатели добычи нефти в США достигли 10,37 млн баррелей, что стало максимальным недельным показателем с 1983 года. Объемы сырья, хранящегося в резервуарах и терминалах страны, демонстрировали прирост по итогам пяти из шести последних недель.

«В этот раз (14 марта) показатели по запасам также могут продолжить расти, а это спровоцирует постепенное наращивание коротких позиций», — полагает эксперт.

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