Около 10 млрд рублей выделено на проектирование метро в Москве

Москва, , 15:25 — REGNUM В настоящее время департамент градостроительной политики и строительства Москвы работает над проектированием новых линий и станций метрополитена. Об этом сегодня, 12 марта, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплксе.

По его словам, разрабатываются проекты станций метро, которые будут с 2021 по 2025 год.

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«На проектирование станций и линий метро, которые будут строиться после 2020 года, выделено около 10 млрд рублей», — сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 55 станций метрополитена, 126 км путей и шесть электродепо.

Также до конца 2022 года планируется закончить строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Москве открылись для пассажиров первые пять станций Большой кольцевой линии метро — «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепиха» и «Деловой центр» протяженностью 10,3 км.

Кроме того, в процессе строительства находится участок Калининско-Солнцевской линии до «Рассказовки», Кожуховской линии, станция Замоскворецкой линии «Беломорская» и сооружение линий «Столбово» — «Севастопольский проспект» и «Саларьево» — «Столбово».

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