НБУ: Выполнить экономические прогнозы в 2018 году, скорее всего, не удастся

Киев, , 15:25 — REGNUM За два месяца 2018 года инфляция на Украине составила 14,1%, написал председатель совета Национального банка Украины (НБУ) БогданДанилишин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, плата за содержание домов за январь-февраль увеличилась на 52,4%, цены на фрукты — на 41,6%, яйца — 38,3%, электроэнергию и мясные продукты — на 28,1%. Данилишин отметил, что в целом на Украине серьезно повысились цены на все социально важные группы.

«Правительству в первую очередь нужно срочно обратить на это внимание и принять неотложные меры по предупреждению роста цен в этой категории», — написал Данилишин.

Читайте также: Национальный банк Украины в четвертый раз повысил учетную ставку

Он отметил, что единственный продукт, на который цены снизились — сахар. Глава совета НБУ подчеркнул, что регулятор прогнозировал снижение потребительской инфляции до 6% в 2018 году, однако эта цель, вероятнее всего, достигнута не будет.

Данилишин сказал, что практически единственным реальным методом Нацбанка для влияния на ситуацию остается повышение учетной ставки. Однако постоянное ее повышение не может серьезно снизить темы роста инфляции.

«Ссылки, на то, что мы достигнем поставленных целей в среднесрочной перспективе, достаточно призрачные, потому что чем дальше мы будем двигаться, тем дальше эта перспектива будет удаляться», — считает Данилишин.

Напомним, НБУ уже четыре раза повышал учетную ставку с октября 2017 года. Последний раз ставка была повышена до 17%.

Читайте ранее в этом сюжете: Доходы госбюджета Украины отстают от плановых показателей