Падение продолжается: чьи интересы представляет посол России в Белоруссии?

Маргарита Князева, , 16:27 — REGNUM

Скандально известный посол России в Белоруссии Александр Суриков в очередной раз допустил высказывание, которое едва ли вяжется с обязанностями, возложенными на него российским государством. Так, на фоне регулярных сводок Россельхознадзора о задержании санкционной продукции с белорусской территории или проблемах с качеством белорусской мясомолочной продукции российский дипломат в интервью программе «Контуры» на белорусском телеканале ОНТ заявил, что это именно Россельхознадзор допускает «перегибы» в своей работе:

«Бывают перегибы, честно скажу. Чем они диктуются, иногда тоже понятно. Но чтобы эти искорки не разгорались в костерки и политические рассуждения, а вовремя были погашены, необходимы совместные консультации российских и белорусских служб и нахождение консенсуса».

Более того, посол признался, что, находясь в Минске, предпочитает покупать белорусскую молочную продукцию, добавив буквально следующее:

«Здесь есть российская продукция. Но мне она не очень нравится. Белоруссия с 1 января запретила сырные продукты, когда в сыры добавляются растительные масла. Россия — пока нет. То есть здесь качество больше гарантированно: сыр я могу покупать с гарантией, что он сыр. А в России — не всегда».

Подобные заявления дипломата, который по долгу службы должен представлять интересы страны, вызвали недоумение и насмешки даже белорусской общественности. Приведу некоторые выдержки из обсуждения на белорусском форуме (стилистика, орфография и пунктуация здесь и далее в цитатах с форумов сохранены):

«Еще большой вопрос, чей он посол и где … Судя по его постоянным заявлениям, скорее всего он посол РБ в РФ».

«Непонятно, чей он представитель. Интересы россиян в Беларуси не защищает от слова вообще. Даже, когда к нему напрямую обращались. Что он в Беларуси делает — непонятно»

«Посол добывает свой срок, после выборов ему где-то надо столоваться, вот и говорит. Это мнение лично посла».

«Перегиб вещь неопределённая! Может это Беларусь с турецкими ананасами перегибает. Или Россия перегибает с нефтяной и иной благотворительностью, порождая иждивенчество местных аграриев».

«Если признал перегибы, то он ни разу не дипломат. Сейчас он внес раскол в отношения и дал возможность Лукашенко использовать его слова против Россельхознадзора».

Недоумение слова Сурикова вызвали и среди российского экспертного сообщества. Эксперты отметили, что, говоря о растительных маслах в сырной продукции, господин посол обнаружил грубое незнание матчасти, что непозволительно дипломату его уровня. Дело в том, что в России с 2010 (!) года, то есть более семи лет назад, введено понятие «сырный продукт» на уровне технических регламентов. По российскому ГОСТу он изготавливается по технологии сыра, но является молокосодержащим (не менее 20%), а не молочным изделием. При его изготовлении допускается использование кокосового и пальмового масел, а также немолочных белков и других консервантов, однако на упаковке производитель обязан указывать, что это именно сырный продукт, а не сыр. Видимо, из-за длительного периода пребывания в республике посол как-то выпал из внутрироссийских процессов и перестал понимать, что происходит в России.

Безусловно, находящемуся в стране пребывания дипломату положено периодически делать реверансы в адрес страны пребывания, дабы поддерживать контакты и позитивный настрой в двусторонних отношениях. Но откровенно плохо при этом отзываться об отечественной продукции, противопоставляя ее местной — абсолютно недопустимо и говорит о полном несоответствии занимаемой должности.

Трудно представить, чтобы посол, например, Германии плохо отозвался бы о продукции корпорации БМВ, или, например, посол США покритиковал Боинг или Форд — отставка последовала бы незамедлительно. Однако бывший губернатор Суриков за все годы своего дипломатического стажа так и не научился элементарному дипломатическому этикету в отношении главного предмета своей деятельности — в отношении своей Родины, и периодически попинывает ее на радость местным бандеровцам.

Сложно в связи с последним высказыванием г-на Сурикова не вспомнить о том, как он своими словами уже не впервые ставит в неловкое положение как своё ведомство, которое представляет, так и по сути весь Русский мир в Белоруссии.

Напомним, что после ареста в Минске в декабре 2016 года троих авторов ИА REGNUM и ряда других российских изданий Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, последовательно выступающих за укрепление сотрудничества и поддержание интеграционных процессов России и Белоруссии, посол Александр Суриков не просто открестился от защиты поборников Русского мира, но и вовсе поддержал надуманное и политически мотивированное обвинение.

«Да, это белорусские граждане, это процессуально белорусское дело, но очень сильно сомневаемся, что эти люди — настоящие патриоты страны, в которой живут и гражданами которой являются. Потому что такие формулировки, как «недогосударство», «недонарод» не красят никакого гражданина, в том числе и журналиста страны», — говорил г-н посол, при этом назвав журналистов «очень радикальными».

В знак категорического протеста против действий г-на Сурикова, «выраженных в публичном высказывании в конце 2016 года заведомо ложных сведений о том, что Ю. Павловец, Д. Алимкин и С. Шиптенко якобы использовали в своих публикациях слово «недонарод». А также в том, что Вы ввели в заблуждение ведомство, в котором состоите на службе, — МИД РФ, выставив его в негативном свете, вплоть до привлечения к суду», ИА REGNUM 27 января 2018 года направил ему ноту.

Тем не менее уже 7 февраля на пресс-конференции посол Суриков подтвердил свою позицию, добавив, что вынужден общаться с разными людьми, в том числе и с журналистами, но когда он видит в них «злобу и хамство», общение прекращает. «От того, кто плохо пахнет, нужно держаться на расстоянии, и я придерживаюсь этого правила», — заключил тогда дипломат.

Оказывается, Русский мир не мил Сурикову не только на уровне идеологии и защиты интересов своей Родины, но и на уровне пищевой продукции российских предприятий, которые в условиях жестких международных санкций тем не менее делают весьма качественные продукты питания и завоевывают зарубежные рынки.

Остается надеяться только на то, что скоро этот позор российской дипломатии освободит свое место для настоящего патриота своей Родины, который будет заниматься не только поставками белорусских тракторокомплектов в Россию и ругать российскую продукцию, но заниматься прежде всего тем, чем и должен заниматься российский дипломат — отстаиванием интересов России.