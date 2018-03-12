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В Узбекистане повысили налог на прибыль для мобильных операторов

Экономика

Налог увеличился с 7,5% до 14%

Ташкент, 12 марта 2018, 15:08 — REGNUM  Налог на прибыль мобильных операторов Узбекистана увеличился почти в два раза — с 7,5% до 14%. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров республики, опубликованном 7 марта на портале национальной базы данных законодательства Узбекистана.

Повышение процентной ставки налога касается мобильных операторов, которые имеют уровень рентабельности менее 20% включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году число мобильных абонентов Узбекистана увеличилось на 6,5%, до 22,8 млн человек.

С 2013 года по 2016 год число абонентов почти не изменялось. Количество базовых станцией в республике составляет 22 тыс. единиц.

29 января в «Узбектелеком» сообщили, что мобильные операторы переходят с семизначных номеров на девятизначные, что связано с исчерпанием предыдущей системы набора номера.

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Экономика Узбекистана

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