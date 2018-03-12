Сорван аукцион на создание трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма

Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM В Свердловской области не состоялся конкурс на выполнение первого этапа работ по строительству трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Заявка на торги, которая была представлена единственным участником АО Инженерно-строительный центр «Уральского горно-металлургического комбината» (УГМК) признана несоответствующей требованиям аукциона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Аукцион, помимо того, что на нём был представлен единственный участник, не состоялся по причине технических неточностей при подготовке конкурсной документации», — сообщили в пресс-службе УГМК.

В компании отметили, что не знают когда состоится повторный аукцион, но на данный момент ведётся работа по устранению недочётов в документах. Более того связанная с проведением конкурса заминка на сроки реализации проекта (его завершение планируется до конца 2020 года) не повлияет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области была сформирована рабочая группа по контролю за реализацией проекта строительства трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. В неё вошли представители областного правительства, мэрии Екатеринбурга, администрации Верхней Пышмы и УГМК.

Напомним, что трамвайная линия должна соединить областной центр и город-спутник к концу 2020 года. На первом этапе предполагается строительство ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой протяжённостью 5,5 км. На втором этапе будет построено шесть километров трамвайных путей и пять остановок в Верхней Пышме.

Читайте ранее в этом сюжете: За пуск трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму назначены ответственные