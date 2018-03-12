Российские компании лидируют по уровню капитализации на KASE

Астана, , 14:50 — REGNUM Российские и американские компании лидируют на рынке капитализации фондовой биржи Казахстана KASE, сообщает 12 марта аналитический портал FinProm со ссылкой на данные KASE.

Издание отмечает, что казахстанская фондовая биржа разделена на основную и альтернативную площадки. Основная площадка делится на категории «стандарт» и «премиум».

В категории «премиум» первые два места занимают представители российского банковского сектора — Сбербанк и ВТБ. Рыночная капитализация банков составляет 33,7 трлн тенге (5,97 трлн рублей) и 3,8 трлн тенге (673 млрд рублей) соответственно.

В категории «стандарт» по уровню рыночной капитализации с большим отрывом лидирует американский банк «Bank of America» — 131,46 трлн тенге (23,28 трлн рублей). На втором месте находится российская нефтегазовая компания «Газпром» — 18,9 трлн тенге (3,35 трлн рублей).

На альтернативной площадке лидирует оператор коммерческой и жилой недвижимости «Estate Management Company» с капитализацией 254,9 млрд тенге (45,1 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году объем торгов на казахстанской фондовой бирже KASE вырос на 60,1%, до 151,5 трлн тенге ($474,6 млрд). Основной объем торгов приходится на денежный рынок.

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