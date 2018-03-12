Алиев: Азербайджан занимает первое место по инвестициям в Грузию

Тбилиси, , 14:46 — REGNUM Торговый оборот между Грузией и Азербайджаном растет с каждым годом, а по объему инвестиций в Грузию Азербайджан занимает первое место, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча состоялась 12 марта в рамках визита грузинского премьера в Баку.

По оценке главы Азербайджана, такие тесные отношения обусловлены прежде всего созданным в Грузии благоприятным инвестиционным климатом и осуществляемыми обеими странами совместными проектами.

«Наши страны связывает множество проектов мирового значения, в том числе проект Баку-Тбилиси-Карс, который мы торжественно открыли в октябре прошлого года. А в этом году реализация проекта Южного газового коридора TANAP возведет наше сотрудничество на еще более высокий уровень», — заявил президент Азербайджана.

Он выразил уверенность, что плодотворное сотрудничество будет служить благосостоянию народов обеих стран и что нынешний визит грузинского премьера будет иметь большое значение для дальнейшего развития взаимоотношений между Грузией и Азербайджаном.

Георгий Квирикашвили в ответном слове назвал Азербайджан особым стратегическим партнером Грузии и подчеркнул, что экономические отношения между двумя странами неуклонно растут.

«Только что опубликованы статистические данные, по которым Азербайджан занимает первое место по числу визитов в Грузию, что нас очень радует. Стратегические проекты, о которых вы говорили, имеют очень большое значение как с экономической, так и с геостратегической точки зрения. Очень важны региональные форматы политических и экономических отношений. В глобальных форматах Грузия всегда поддерживала позиции Азербайджана и это естественно, исходя из нашего стратегического партнерства», — заявил Квирикашвили.