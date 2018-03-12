Могерини: ЕС за четыре года предоставил Украине 700 млн евро

Киев, , 14:48 — REGNUM Евросоюз за четыре года предоставил Украине 700 млн евро, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает 12 марта «Укринформ».

По ее словам, страны ЕС с 2014 года оказывают поддержку Украине. За четыре года сотрудничества ЕС выделил Киеву 700 млн евро гуманитарной помощи. Помимо этого, отметила Могерини, ЕС заключил договор с различными неправительственными организациями, готовыми поддерживать гражданское население, живущие около линии фронта в Донбассе.

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Напомним, на Украине в 2013—2014 годах произошел государственный переворот под лозунгом «Украина — это Европа». Переворот поддержали большинство западных стран, в том числе США и Канада.

Однако пришедшие к власти украинские националисты привели страну не к процветанию, а к выживанию за счет кредитов от ЕС и Международного валютного фонда (МВФ). Так, Национальный банк Украины (НБУ) заявлял, что без траншей экономика Украины не может быть устойчивой.

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