Политические сектанты Восточной Европы против «Северного потока-2»

Юрий Баранчик, , 15:53 — REGNUM

На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции после переговоров с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии заявил, что Варшава добилась независимости от российского газа, и раскритиковал проект «Северный поток-2».

«Польша давно стала независимой от «Газпрома», мы построили терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце и теперь намерены расширить его перерабатывающие возможности. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры о покупке газа с Данией и Норвегией», — заявил он. Моравецкий также отметил, что Польша и балтийские страны считают проект «Северный поток-2» «крайне опасным для этой части Европы».

Газовые фобии восточноевропейских лимитрофов давно известны, поэтому обращать внимания на них не стоит. Все главные решения по «Северному потоку-2» Германией, акционерами проекта и основными поставщиками уже давно приняты. Проект «СП-2» даже не подпадает под американские санкции. То есть и США не имеют ничего против этого проекта, по крайней мере, та команда, которая сегодня сидит в Белом доме.

Кроме того, с 2020 года, как бы кому-то не хотелось, но у США и ЕС пропадает вообще любая возможность шантажировать Москву газовой проблематикой на европейском направлении. Дело в том, что в 2019 году начнет работать газопровод «Сила Сибири», и если Европу что-то не будет устраивать, Москва спокойно по перемычке перебросит излишки газа на китайский рынок.

Европа эти перспективы прекрасно понимает, особенно на фоне угроз Трампа обложить пошлинами европейскую продукцию на американском рынке. Как и то, что в условиях отсутствия дешевых энергоносителей ее товаропроизводители проиграют конкуренцию американским, и ее продукция будет вытеснена даже с самого европейского рынка, не говоря о других. Поэтому вопрос сохранения доступа Европы к российскому газу становится для нее одним из самых ключевых и стратегических.

При этом и украинское направление, чтобы избежать упреков в политизации, останется, но ровно в том объеме, который необходим для транзита в Словакию, Чехию, Австрию, Италию, Германию. Но Киев при этом не будет получать за это ни копейки. Только бизнес, ничего личного — Украину обдирают как липку, а она только этому рада.

Судебная тяжба Газпрома и Нафтогаза с громким финалом послужила операцией прикрытия для гораздо более важных событий. Дело в том, что на Украине начался процесс перевода принадлежащих государству газотранспортных сетей в частное пользование. Что это означает?

Во-первых, это означает кардинальное изменение схемы функционирования ГТС Украины, из которой будут выведены все непрофильные активы и ликвидированы все убыточные маршруты. По большому счету, это означает дегазификацию и, как следствие, деиндустриализацию страны, так как в основном ее промпредприятия и население уже сейчас неплатежеспособны. Соответственно, частный собственник, в отличие от государственного, перекроет доступ к газу таких потребителей очень быстро.

Во-вторых, из первого тезиса логически следует, что наиболее выгодной частью украинской ГТС будет только та ее часть, которая связана с транзитом российского газа. И вот этот лакомый кусочек уже берет под свой контроль миланский бизнес Берлускони. Под покровом миланского банка Ротшильдов — Паоло Скарони — бывший глава государственной нефтегазовой корпорации Eni, а ныне уполномоченный банка Ротшильдов по организации продажи украинской ГТС, будет заниматься продажей украинской трубы.

В-третьих, если ранее Украина получала за транзит российского газа 3 млрд долларов в год, то теперь вся прибыль будет идти в карман частных собственников ГТС, с которой Украина будет получать только налоги и другие платежи.

Таким образом, продажа ГТС Украины означает не только уменьшение транзита газа через ее территорию и уменьшение финансирования бюджета страны, но и закладывает серьезные предпосылки распада страны в зависимости от уровня доступа к газотранспортным сетям.