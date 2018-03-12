Болгария готова увеличить взнос в бюджет ЕС в связи с Brexit

София, , 14:35 — REGNUM Болгария готова увеличить размер своего взноса в бюджет Европейского союза в связи с выходом Великобритании из объединения. Об этом заявил министр финансов страны Владислав Горанов на состоявшейся в Софии конференции по теме следующей многолетней финансовой рамки ЕС.

Выступая на мероприятии, еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что для выработки долгосрочного и сбалансированного решения по бюджету ЕС в условиях продолжающегося миграционного кризиса, террористической угрозы, тяжёлой ситуации в Сирии и ряде стран Африки от всех стран — членов объединения требуется «активный командный подход».

Еврокомиссар также заявил о необходимости повышения объёма средств, выделяемых на научные разработки в Европейском союзе, таким образом, чтобы он достиг 3% ВВП.

Министр финансов председательствующей в ЕС Болгарии со своей стороны заявил, что проблема недостатка финансирования в связи с выходом Великобритании из объединения может быть решена путём более продуманной расстановки приоритетов для бюджета. Вместе с тем он не исключил и необходимости увеличения национальных взносов стран — членов ЕС в общий бюджет и заявил, что София готова поддержать такое решение.

Горанов не смог уточнить, на сколько именно Болгария готова увеличить свой взнос, пояснив, что точные расчёты на эту тему пока не велись, однако отметил, что обсуждаемое в настоящее время увеличение платежа на 10% «выглядит реалистичным».

Напомним, в начале февраля сообщалось, что представители восьми восточноевропейских стран — членов Евросоюза, включая Болгарию, на консультациях в Будапеште договорились увеличить свои взносы в следующий семилетний период (2021−2027 годы), за что Гюнтер Эттингер поблагодарил правительства этих стран. Однако позднее в министерстве финансов Болгарии опровергли данную информацию, заявив, что София «не высказывала свою позицию по увеличению взноса», и данная тема вообще «не обсуждалась в рабочем или официальном формате переговоров».

Ранее Эттингер заявлял, что в связи с Brexit размер взносов стран-членов в бюджет Европейского союза может потребоваться увеличить с 1% до чуть более 1,1% ВВП.

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