ФАС: в отношении «Вымпелком» возбуждено дело

Москва, , 14:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении ПАО «Вымпелком», сообщили в ФАС.

Дело возбуждено в связи с тем, что стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России «ВымпелКомом» необоснованно завышена.

В ФАС отметили, что компания представила отчет об отмене «внутрисетевого» роуминга, который не соответствует требованиям предупреждений.

Ранее антимонопольная служба уже выдавало предупреждение операторам сотовой связи об устранении необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона.

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ФАС потребовала устранить необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

Но, по словам замглавы ФАС России Анатолия Голомолзина, поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении «большой тройки» дел о нарушении антимонопольного законодательства.

При этом антимонопольная служба отметила, предложения ТЕЛЕ2 соответствуют требованиям предупреждения и продлив срок исполнения до 31 мая 2018 года.

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Как сообщало, в середине февраля 2018 года ФАС заявили о прекращении дела в отношении сотового оператора «Вымпелком», возбуждённого ранее из-за нарушений, допущенных компанией при формировании абонентских цен на роуминг внутри России.

Напомним, ФАС намерена проверить переданные операторами связи отчеты об отмене внутрисетевого роуминга. Ранее ведомство предупредило операторов ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком» о необходимости устранения «экономически, технологически необоснованной разницы в тарифах» при выезде абонентов за пределы домашнего региона.

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