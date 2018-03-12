Прокуратура заставила мэрию Брянска отдать долги

Брянск, , 14:11 — REGNUM Прокуратура Брянской области добилась того, что администрация областного центра вспомнила о долгах по муниципальным контрактам. После замечания администрация города заложила в бюджет деньги на погашение задолженности. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, на 1 января 2018 года кредиторская задолженность муниципальных заказчиков по уже исполненным контрактам составляла 280 млн рублей. Несмотря на то, что эта сумма уменьшалась год от года (например, в 2017 году долг был равен 460 млн рублей), прокуратуру принятые меры не удовлетворили. В частности, ведомство выступило против того, что бюджет города принимается без учета долгов.

Еще на этапе принятия бюджета прокуратура предупреждала градоначальника о недопустимости нарушения закона. Однако главный финансовый документ так и был принят. После этого прокуратура внесла представление.

«В результате систематического применения мер прокурорского реагирования в бюджет города Брянска на 2018 годы было заложено 180 млн рублей на погашение кредиторской задолженности, которые в январе — феврале 2018 года направлены на эти цели», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас размер задолженности составляет примерно 13 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что бюджет Брянска на 2018 год был принят без дефицита. Расходы и доходы планировались в размере 6,503 млрд рублей. Собственные доходы планировались в сумме 2,870 млрд рублей. Еще 3,633 млрд должны прийти из областного бюджета.

Муниципальный долг города по состоянию на 1 января 2019 года не должен превышать 2,353 млрд рублей. По данным на 1 февраля, он составляет 2,3 млрд рублей.