Понедельник, 12 Марта 2018 года
14:41:39 МСК

Минтруд РФ объяснил повышение зарплат бюджетников

Экономика

«Вышли в январе на нормальное исполнение указа»

Москва, 12 марта 2018, 14:01 — REGNUM  Значительный рост уровня зарплат работников бюджетной сферы в январе и феврале 2018 года связан с выполнением майских указов президента, сообщил 12 марта журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

«В прошлом году, если брать дорожную карту, если говорить о врачах, профессорско-преподавательском составе и ученых, у кого средняя зарплата должна была достигнуть 200%, вышли в январе на нормальное исполнение указа, как и должно быть», — сказал министр.

Он добавил, что в 2017 году объем заработных плат для указанных категорий работников достигал примерно 165% от средней величины по региону, поэтому в новом году произошел существенный рост.

Топилин также сообщил, что выплаты среднему медперсоналу и соцработникам с начала года достигли 100%, в соответствии с майскими указами.

Ранее о беспрецедентном росте зарплаты некоторых категорий работников в научных учреждениях и больницах сообщали СМИ. Так, представители Московского государственного университета указывали, что получили на руки сумму в 3−5 раз выше обычной.

Читайте также: Рост зарплат бюджетников в 2018 году: миф или реальность

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарплаты государственных служащих

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить