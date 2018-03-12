Минтруд РФ объяснил повышение зарплат бюджетников

Москва, , 14:01 — REGNUM Значительный рост уровня зарплат работников бюджетной сферы в январе и феврале 2018 года связан с выполнением майских указов президента, сообщил 12 марта журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

«В прошлом году, если брать дорожную карту, если говорить о врачах, профессорско-преподавательском составе и ученых, у кого средняя зарплата должна была достигнуть 200%, вышли в январе на нормальное исполнение указа, как и должно быть», — сказал министр.

Он добавил, что в 2017 году объем заработных плат для указанных категорий работников достигал примерно 165% от средней величины по региону, поэтому в новом году произошел существенный рост.

Топилин также сообщил, что выплаты среднему медперсоналу и соцработникам с начала года достигли 100%, в соответствии с майскими указами.

Ранее о беспрецедентном росте зарплаты некоторых категорий работников в научных учреждениях и больницах сообщали СМИ. Так, представители Московского государственного университета указывали, что получили на руки сумму в 3−5 раз выше обычной.

Читайте также: Рост зарплат бюджетников в 2018 году: миф или реальность