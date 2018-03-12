Минтруд РФ объяснил повышение зарплат бюджетников

Москва, 12 марта 2018, 14:01 — REGNUM Значительный рост уровня зарплат работников бюджетной сферы в январе и феврале 2018 года связан с выполнением майских указов президента, сообщил 12 марта журналистам глава Минтруда Максим Топилин.
«В прошлом году, если брать дорожную карту, если говорить о врачах, профессорско-преподавательском составе и ученых, у кого средняя зарплата должна была достигнуть 200%, вышли в январе на нормальное исполнение указа, как и должно быть», — сказал министр.
Он добавил, что в 2017 году объем заработных плат для указанных категорий работников достигал примерно 165% от средней величины по региону, поэтому в новом году произошел существенный рост.
Топилин также сообщил, что выплаты среднему медперсоналу и соцработникам с начала года достигли 100%, в соответствии с майскими указами.
Ранее о беспрецедентном росте зарплаты некоторых категорий работников в научных учреждениях и больницах сообщали СМИ. Так, представители Московского государственного университета указывали, что получили на руки сумму в 3−5 раз выше обычной.
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