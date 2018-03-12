Россия ужесточит меры против поставок некачественного молока из Белоруссии

Краснодар, , 13:57 — REGNUM Россия ужесточит меры в отношении поступающей в страну некачественной молочной продукции из Белоруссии, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев во время Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

По словам министра, когда молочная продукция поступает в Россию через «серый импорт» или через контрабанду из Украины, Польши и прибалтийских стран, это разрушает отечественный рынок и делает невозможным производство молочных продуктов из нормального и качественного молока.

«Наши решительные меры в отношении наших коллег из союзного государства (Белоруссии — ИА REGNUM ), безусловно, будут продолжаться, — заявил Ткачев. — Мы — за чистоту, мы — за справедливость, мы — за прослеживаемость от поля до прилавка».

Глава Минсельхоза также напомним, что с 1 июля в России будет запущено оформление электронных ветеринарных сертификатов, что поможет отслеживать движение партий белорусской продукции и будет способствовать очищению рынка от некачественных товаров.

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Напомним, ранее Россельхознадзор принял решение о запрете на импорт белорусской молочной продукции в связи с тем, что российские контролеры стали последнее время выявлять всё больше нарушений со стороны поставщиков из республики.

Так, в последние годы значительно участились случаи обнаружения в белорусской молочной продукции, поставляемой в Россию, опасных веществ и антибиотиков. Кроме того, в произведенном на «Полоцком молочном комбинате» продукте был выявлен сульфаметазин — антибактериальный препарат, который применяют во время лечения пневмонии, церебрального менингита, сепсиса, дизентерии и других болезней.

Однако вступление ограничений в силу сначала отложили до 6 марта, а потом до 15 марта. Запрет касается молока, наливных сливок, а также некоторых других видов молочной продукции, но не упакованных товаров. При этом российское ведомство не раз обращалось к белорусским коллегам взять ситуацию под контроль, но контролеры сделали вывод о том, что белорусская ветеринарная служба не справляется на должном уровне с контролем за качеством товаров.

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