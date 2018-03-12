Глава МЭР назвал объем сделок с недвижимостью через блокчейн

Москва, , 13:46 — REGNUM В Москве осуществляется первый этап реализации проекта внедрения автоматизированных услуг. На этом этапе в столице будет проводиться около 5 тысяч сделок регистрации недвижимости в месяц. Об этом сегодня, 12 марта заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на коллегии Росреестра, сообщает РБК

Орешкин отметил, что Росреестр внедряет технологию блокчейн при регистрации прав на недвижимость.

По его мнению, внедрение технологии блокчейн в систему регистрации прав на недвижимость — это один из самых интересных проектов.

«Росреестр активно ведет работу по запуску пилотного проекта по регистрации отдельных видов сделок в Москве с использованием логики смарт-контрактов полностью в автоматизированном режиме, то есть, без участия человека», — уточнил Орешкин.

Глава МЭР пояснил, что это пакет документов, поданных на госрегистрацию заявителем, в том числе на предмет возможности или невозможности проведения на основании него регистрации.

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В 2017 году большой шаг вперед за прошлый год сделан в использовании бесконтактных технологий, которые исключают прямой контакт заявителя с чиновником. Работа ведется через МФЦ, сайт Росреестра, банки.

«С начала года доля документов, принятых через МФЦ на регистрацию прав, выросла с 65 до 80%. Доля документов, принятых через МФЦ на кадастровый учет, выросла с 52 до 71%», — привел цифры Орешкин.

По словам руководителя Росреестра Виктории Абрамченко, по данным на конец февраля-начало марта 2018 года ведомство зарегистрировал в России свыше 100 договоров долевого участия в строительстве с использованием блокчейна.

За 2017 год Росреестр зарегистрировал в России 699,5 тыс. договоров долевого участия. Больше всего ДДУ оформлено в новостройках Московской области (примерно 95 тыс. договоров), проектах Москвы (71,3 тыс.) и комплексах Санкт-Петербурга (около 63 тыс.).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что он не против использования технологий блокчейн, которые стали активно распространяться и которые могут самым решительным образом поменять нашу жизнь.

Напомним, технология блокчейн представляет собой последовательную цепочку блоков с данными, защищенных криптографией. Каждый последующий блок содержит информацию о предыдущих, это исключает возможность вмешательства в блоки и изменения содержащейся информации постфактум.

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