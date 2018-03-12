Приватизация продолжается: «Казатомпром» продает часть своих активов

Астана, , 13:45 — REGNUM Национальная урановая компания «Казатомпром» объявляет о продаже 75−100% пакета акций завода по производству фотоэлектрических модулей ТОО «Astana Solar», завода по производству мультикристаллических кремниевых пластин ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» и месторождения жильного кварца ТОО »MK »KazSilicon». Об этом сообщили 8 марта в пресс-службе компании.

Прием заявок на открытый двухэтапный конкурс запущен с 12 по 28 марта 2018 года.

Стартовая цена 100% доли пакета в указанных компаниях составляет 18,277 млрд тенге ($57 млн).

Отметим, «Казатомпром» принадлежит фонду национального благосостояния «Самрук-Казына». В компании уточнили, что конкурс пройдет по единым правилам реализации активов АО «Самрук-Казына».

При покупке активов трех компаний новый собственник должен взять на себя обязательства исполнить действующие договоры компаний, сохранить профиль производства и штатную численность сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане запущена программа комплексной приватизации государственной собственности на 2016-2020 годы. Планируется продать 877 объектов. В 2017 году было продано 190 объектов на общую сумму 108 млрд тенге ($337 млн).

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