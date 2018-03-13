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Самой частой жертвой преступников Казахстана стало государство

Экономика

Изменение размеров среднего ущерба от преступлений примерно соответствует динамике изменений заработной платы в Казахстане в долларах

Самой частой жертвой преступников Казахстана стало государство
Преступление

Астана, 13 марта 2018, 06:18 — REGNUM  Оценки, данные казахстанским комитетом по правовой статистике и специальным учетом генпрокуратуры, позволяют сделать вывод об изменениях в картине преступлений, совершенных в Казахстане за период 2008—2017 гг. Как изменялась эта картина и какой ущерб нанесли преступники, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Марат Шибутов.

В 2017 году почти 80% ущерба, выраженного в денежном эквиваленте, пришлось в Казахстане на семь типов преступлений. Кража, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, мошенничество, вымогательство, лжепредпринимательство, незаконное получение кредита, нецелевое использование бюджетного кредита, уклонение от уплаты налогов, — вот те лидеры списка, которые составляют самые частые преступления по данным генпрокуратуры Казахстана. Как видно из этого перечня, основной жертвой преступлений стало само государство. А вот бизнес-структуры интересуют мошенников и воров значительно меньше.

Исследуя же статистику за 10 лет, можно заметить мгновенную реакцию преступников на изменения в экономике. преступность бросается туда, где видит возможность цапнуть то, что плохо лежит. Четкая же специализация преступлений должна быть учтена при выработке мер, направленных против преступников в зависимости от того, что составляет цель их преступного деяния.

Читайте подробности: Какие преступления наносят наибольший ущерб Казахстану и казахстанцам?

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