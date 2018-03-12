Минфин РФ: курс рубля стабилен — потрясений не предвидится

Москва, , 13:08 — REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что курс рубля будет оставаться стабильным. Об этом глава ведомства заявил в эфире телеканала НТВ.

Он отметил, что зависимость национальной валюты от цен на энергоресурсы снизилась, в связи с этим ожидать резких скачков курса не приходится.

«Пока нет никаких оснований говорить о резком изменении курса рубля», — сказал глава российского Минфина.

Он также отметил, что отсутствие резкого колебания курса российской валюты возможно, если правительство РФ будет направлять часть дополнительных нефтегазовых доходов в Фонд национального благосостояния.

Министр также отметил, что основной прирост российских золотовалютных резервов происходит вследствие закупок Минфином валюты на нефтегазовые доходы.

«Такая политика продолжится и дальше», — добавил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевой темой Петербургского международного экономического форума-2018 (ПМЭФ) будет создание «экономики доверия» между игроками рынка, населением и государством.

Читайте также: «Экономика доверия» выбрана главной темой ПМЭФ-2018 в Петербурге

По заявлению советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, в разработке программы традиционно приняли участие ведущие эксперты из РФ и других стран.

Читайте также: Президент Франции собирается с визитом в Россию