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Власти Польши, Литвы и Латвии Nord Stream 2 назвали «орудием» России

Экономика

Подписали обращение о проекте Nord Stream 2

Вильнюс, 12 марта 2018, 13:00 — REGNUM  Прибывшие на празднование дня восстановления независимости Литвы 11 марта главы польского и латвийского парламентов вместе со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом подписали обращение к председателям парламентов европейских стран, обращая внимание на «основные принципы Энергетического союза ЕС и политический контекст газопровода Nord Stream 2», — сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 марта, в канцелярии парламента Литвы.

«Этот проект представляется как коммерческий, но нет сомнений в том, что это политическое орудие, которое повысит зависимость ЕС от одного источника энергии — от России. Мы видим, что это также геополитический проект, основанный на политическом решении России отказаться от транзита газа через Украину и направлять этот поток через Nord Stream 2», — говорит Пранцкетис.

В обращении спикер сейма Литвы Пранцкетис, спикер сейма Латвии Инара Мурниеце и спикер сейма Польши Марек Кухчиньский призывают парламенты европейских стран «принять участие в прозрачной, основанной на доверии дискуссии, от которой будет зависеть сохранение прозрачного энергетического рынка ЕС». Главы парламентов призвали присоединиться к этому открытому письму и председателей парламентов других стран.

Они также подчеркивают, что будущее европейской энергетики кроется «в чистых источниках энергии, которых берегут наш климат для будущих поколений».

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