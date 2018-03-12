ФАС разрешила ВТБ приобрести долю в «Магните»

Москва, , 12:59 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла решение одобрить сделку по продаже 29,1% акций ритейлера «Магнит» компании «ВТБ Инфраструктурные инвестиции». Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщает ведомство.

«ФАС рассмотрела ходатайство общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Инфрастуктурные инвестиции» о приобретении доли в размере 29,1% голосующих акций публичного акционерного общества «Магнит» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — отметили в ведомстве.

16 февраля 2018 г. газета «Ведомости» сообщила, что основной акционер ретейлера «Магнит» Сергей Галицкий планирует продать около 29% акций предприятия банку ВТБ.

По данным издания, соответствующие договоренности были заключены на инвестиционном форуме в Сочи.

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