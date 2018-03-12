Маркировка пива приведет к «росту его официального потребления»

Москва, , 12:54 — REGNUM Официальные данные потребления пива могут вырасти после введения обязательной маркировки слабо алкогольных напитков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

В правительстве рассматривают вариант ввести обязательную маркировку для слабоалкогольных напитков — пива, сидра, пивных напитков и медовухи, пишут «Известия». Таким образом, производство и продажу таких напитков можно будет отслеживать, а в магазины будет поступать только качественная продукция, считают в правительстве.

«Считаю, что это шаг правильный, потому что сегодня в отношении крепкого алкоголя можно отследить весь путь от производителя до полки магазина просто имея обычное приложение на смартфоне и используя штрих код на бутылке. Маркировка — это дополнительная система контроля и если она будет при производстве слабоалкогольных напитков, то это будет хорошо», — отметил Нилов.

По его словам, подобные правила уже урегулированы в отношении медикаментов и демонстрирует хорошие результаты. Однако в случае с маркировкой для слабо алкогольных напитков речь, скорее всего, идет не о том, чтобы обеспечивать качественную продукцию для потребителей, считает глава комитета Госдумы.

«Я не думаю, что здесь борьба идет за качество, думаю, что тут вопрос с продажей неучтенного товара, фальсифицированной продукции. Скорее всего, такая мера необходима для борьбы с нелегальной торговлей, поскольку какая-то доля нелегальной продукции на рынке есть», — полагает Нилов.

По его словам, производителям нелегальной продукции выгоднее продавать крепкий алкоголь, поскольку он приносит больше средств. Однако для продажи пива не нужны акцизные марки, поэтому продавать неучтенный товар в этом секторе легче.

Между тем, считает глава комитета Госдумы, после введения маркировки официальные цифры потребления пива могут вырасти.

«Маркировка вряд ли повлияет на уровень потребления, но если вся продукция будет выведена из тени, то официальная статистика может поменяться, так как не все, что продается, официально декларируется», — уверен Нилов.

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