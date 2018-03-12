Нефть может накрыть волна роста

Москва, , 12:47 — REGNUM Согласно последним данным, рост добычи нефти в США продолжился и составляет сейчас рекордные 10,369 млн баррелей в сутки, что не добавляет позитива котировкам нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

«Даже снижение активных нефтяных вышек в отчете Baker Hughes до 796 против 800 неделей ранее. Это является сезонным колебанием и не изменит общий тренд на рост буровых установок в будущих отчетах», — полагает эксперт.

Таким образом, от усилий ОПЕК, направленных на снижение мирового производства нефти и рост котировок черного золота, наибольшую пользу получают производители из США.

Освобожденные от ограничений, наложенных на членов картеля, нефтепроизводители в США продолжают наращивать предложение, что оказывает давление на котировки нефти.

«Означает ли это смену общего тренда роста стоимости черного золота, который отмечался с июня 2017 года? Наверное, да. Скорее всего, максимумы нефтяных котировок, которые наблюдались в январе 2018 года, в ближайшее время не будут переписаны», — отметил Авинов.

Не исключена еще одна волна роста котировок нефти марки Brent к уровню $68 за баррель в ближайшее время, после достижения поддержки на уровне $64,50 за бочку.

«Таким образом, ближайшие ожидания предполагают внутридневное снижение котировок с уровней открытия торговой сессии к котировке $64,50, после чего пока не исключена еще одна волна роста нефтяных цен», — считает эксперт.

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