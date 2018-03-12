Польша рассматривает возможность поставлять газ в Прибалтику

Вильнюс, , 12:44 — REGNUM

Вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка в интервью литовскому новостному агентству Elta заявил, что можно надеяться на то, что газ будет поставляться из Норвегии через планируемый Польшей морской газопровод Baltic Pipe или через терминал СПГ в Польше.

«Если иметь в виду факт, что Польша будет страной, у которой будет доступ к альтернативным источникам поставки газа — через газопровод в Норвегию или расширенный терминал СПГ в Свиноустье, мы сможем предложить энергетическую безопасность и возможность снабдиться газом. Мы также можем это предложить Литве и странам Прибалтики», — сказал Куртыка новостному агентству Elta.

На вопрос, смогла бы Польша по ценам конкурировать с российским «Газпромом», Куртыка ответил, что альтернативы «позволили бы ограничить цены».

«Сейчас в Еврокомиссии рассматривается антимонопольное дело, которое говорит о том, что «Газпром» там, где может, использует свою монопольную позицию. Так что в нашей части Европы цены на газ самые высокие, и каждое появление альтернативы приносит возможность ограничить издержки», — сказал он.

Возможность покупать газ у Польши рассматривает и компания энергетического холдинга Lietuvos energija — Lietuvos dujų tiekimas. Глава компании Мантас Микалаюнас ранее утверждал, что если Польша реализует проект Baltic Pipe и соединится с Норвегией газопроводом, это могло бы стать еще одной альтернативой поставки газа для Литвы.

«Можно сказать, что Baltic Pipe, как еще один источник природного газа, был бы точно выгоден литовским потребителям, нашим клиентам. Особенно если иметь в виду, что в конце 2021 года Литва с Польшей должны соединиться газопроводом GIPL, что позволит использовать на только Baltic Pipe, но и другие источники природного газа, которые сейчас есть у Польши», — сказал Микалаюнас.

Но компания не оценивала, может ли быть газ из Польши конкурентоспособным.

Польша планирует в 2022 году закончить проект газопровода Baltic Pipе. По окончании проекта, по заявлениям официальной Варшавы, Польша полностью откажется от газа «Газпрома», который занимает 63% газового рынка Польши, и газ из Норвегии будет составлять около 43%. Остальной газ планируется получить через терминал СПГ и за счет местной добычи газа.

Проект газопровода между Литвой и Польшей GIPL должен быть закончен в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва также ставила перед собой цель полностью избавиться от российского газа, заменив его также норвежским, для чего в Клайпеде был пущен СПГ-терминал. В 2016 году впервые в истории Литвы потребление газа из СПГ-терминала действительно превысило объёмы российского, однако цены на норвежский газ оказались на 20−30% выше российского. Точной разницы установить невозможно, поскольку цена на норвежский газ в Литве держится в секрете под предлогом коммерческой тайны. Тем не менее уже в 2017 году российский газ вернул позиции в Литве, а «Газпром» вновь стал главным источником.