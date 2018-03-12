На Урале в «Ельцин-центре» зачат первый ребёнок

Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM В Екатеринбурге в Клиническом институте репродуктивной медицины (КИРМ), который расположен в здании «Президентского центра Б.Н. Ельцина» («Ельцин-центр»), зачат первый ребёнок. Об этом сообщила заместитель директора КИРМ по лечебной работе на своей страничке в социальной сети Instagram, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила замдиректора КИРМ, две недели назад эмбрионы были транспортированы из «Центра семейной медицины», разморожены и перенесены пациентке, причём данная операция прошла успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года в «Ельцин-центре» был открыт КИРМ. В клинике работает стационар, лаборатория, кабинеты специалистов и банк спермы. В задачи медиков входит наблюдение беременных пациенток, а также оказание услуг по суррогатному материнству.

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Напомним, что «Ельцин-центр» был открыт 25 ноября 2015 года. За это время в здании президентского центра были открыты книжный магазин и супермаркет, бар и ресторан, магазин одежды и отдел сотовой связи, а также фитнес-центр. В итоге на Урале всё чаще стали появляться публикации о том, что президентский центр в Екатеринбурге больше напоминает торгово-развлекательный центр.

В самом «Ельцин-центре» заявляли, что коммерческая деятельность, сдача помещений в аренду позволяет сохранять положительный финансовый баланс и вести основную деятельность по «изучению и развитию института президентства в России».

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