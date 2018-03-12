США увидели «провал» «Газпрома», ЕС проведет газовое расследование в Киеве

Киев, , 12:09 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 3 по 10 марта сократились на 6,4%, или на 615 млн кубометров, до 9,027 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз», обнародованные сегодня, 12 марта.

ИА REGNUM напоминает, что в начале марта на Украине были сильные морозы и украинский Кабинет министров 2 марта ввел на пять суток национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике, предусматривающий ограничение по потреблению газа внутри страны. До этого Киев пытался купить напрямую российский газ, но получил категорический отказ «Газпрома». 7 марта кризисный комитет при Минэнергоугля принял решение объявить о завершении кризисной ситуации — этому способствовали как потепление, так и экстренные закупки газа в ЕС по цене в 4 раза выше стандартной.

Заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко заявила в интервью «5-му каналу» об официальном приглашении на Украину комиссии из ЕС для оценки ситуации.

«Украина официально обратилась к Европейскому Союзу с просьбой, чтобы независимая комиссия приехала в Украину с целью исследования ситуации… Украинская сторона готова предоставить комиссии всю необходимую информацию», — заявила Бойко.

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт выступила со своим комментарием.

«Украинские граждане вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежные поставки газа европейским потребителям. «Газпрому» не удалось выставить Украину и «Нафтогаз» как ненадежных транзитных партнеров», — заявила Нойерт.

Украинский эксперт-международник Андрей Бузаров в эфире радиостанции «Голос Столицы» спрогнозировал, что в ближайшее время либо через официальную дипломатию, либо через секретную дипломатию будут проводиться консультации между украинской и российской стороной по поводу газа.

«Поскольку, к сожалению, мы пока что зависимы от российского газа, а Россия это понимает и использует это как средство воздействия на внутриполитическую, внутриэкономическую ситуацию в Украине», — отметил он.

В свою очередь, эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко в эфире этой же радиостанции заявил, что больше всех заинтересован в урегулировании нынешнего кризиса ЕС.

«Европейская сторона должна быть заинтересована не меньше, если не больше украинской, в решении этого момента, потому что все-таки украинская ГТС, что бы там ни говорили, даже при наличии обходных газопроводов, она крайне необходима, хотя бы в качестве резервной. Потому что с точки зрения надежности, подводные газопроводы, они вообще ремонту в 80% случаев, если что-то случилось, не подлежат… Наша ГТС с точки зрения надежности поставок российского газа в Европу, необходима. Просто, исходя из здравого смысла, она необходима. Поэтому, я думаю, что с этой точки зрения, европейцы должны быть не меньше нас заинтересованы в нормализации этой ситуации и приведении российской стороны к реальности», — отметил специалист.