Маркировка «приведет к подорожанию пива»

Москва, , 11:40 — REGNUM Введение маркировки на алкогольные напитки не должно быть огульным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

В правительстве РФ обсуждается идея ввести обязательную маркировку на пиво, сидр, пивные напитки и медовуху, пишут «Известия». Такое нововведение позволит отслеживать количество продукции на рынке и обеспечить потребителям употребление легальных напитков, считают авторы инициативы.

«Идея маркировки в принципе хорошая, опыт с шубами, например, оказался положительным. Но надо чётко понимать, на какие товары будет введена эта маркировка», — считает Емельянов.

По его словам, обсуждаемое предложение касается только тех товаров, которые не попадают под контроль Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

«Но если обязательная маркировка коснётся всего алкоголя, то это будет двойной контроль, поскольку крепкие напитки и так контролируется ЕГАИС», — опасается Емельянов.

Между тем, по его словам, сегодня маркировка вводится не только на те товары, где она необходима, но и в случаях, когда её обязательное наличие вызывает вопросы. Например, сегодня под маркировку «непонятно зачем» должна попадать вся дешёвая парфюмерия.

«Нельзя огульно вводить маркировку на все подряд. Но в случае с пивом опыт может быть хорошим», — считает Емельянов.

Впрочем, он уверен, что если новые правила контроля будут приняты, то цены на пиво могут вырасти.

«Цены очевидно несколько вырастут, но граждане будут понимать, что потребляют качественную продукцию», — считает Емельянов.