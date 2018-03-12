Mubadala Petroleum выкупит у Eni 10% в проекте Zohr

Каир, , 10:23 — REGNUM Итальянская Eni в ближайшее время продаст эмиратской Mubadala Petroleum 10% в концессионном соглашении Shorouk на разработку крупнейшего газового месторождения в Средиземном море Zohr. Об этом говорится в сообщении итальянской нефтегазовой компании.

«Мы рады работать с Mubadala, и мы приветствуем их в нашем партнерстве по участию в Shorouk», — приводятся на сайте слова главы компании Eni Клаудио Дескальци.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, месторождение Zohr было открыто в 2015 году итальянской компанией Eni. Итальянские специалисты назвали это «супергигантским открытием». Потенциал месторождения оценивается в 850 млрд кубометров голубого топлива.

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