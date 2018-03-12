Ко Дню прав потребителей Роспотребнадзор открыл горячую линию

Москва, , 09:52 — REGNUM Сегодня, 12 марта, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открыла горячую линию приуроченную ко Всемирному дню прав потребителей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Горячая линия будет работать с 12 по 26 марта 2018 года. В этот период любой желающий может позвонить на горячую линию и специалисты управлений Роспотребнадзора в регионах России ответят гражданам на вопросы по приобретению товаров и услуг.

Также российским гражданам расскажут об их правах в различных жизненных ситуациях.

Основное внимание общественности и профессиональных защитников прав потребителей будет обращено к проблемам трансформации традиционных рынков в цифровые.

Также российским гражданам расскажут об их правах в различных жизненных ситуациях.

В 2018 году Всемирный день прав потребителей проходит под девизом «Making digital marketplaces fairer» — «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».

Стоит отметить, что вопросы можно будет задать не только по телефону, но и через интернет, в торговых центрах крупных городов, в МФЦ, а также через мессенджеры.

В ведомстве, уточнили, что кроме горячих линий, каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками в сфере защиты прав потребителей на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, Всемирный день прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отмечается и в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в России открылась Всероссийская горячая линия к ЧМ-2018. Болельщики и любители футбола смогут получить консультации по вопросам ценообразования на гостиничные номера в период проведения чемпионата мира по футболу, а также пожаловаться на завышение цен на гостиничное обслуживание.

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