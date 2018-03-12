Алтайский край вновь признан одним их самых туристических регионов России

Барнаул, , 09:23 — REGNUM Туристический потенциал Алтайского края, представленный на международной туристской бирже ITB в Берлине и XIII Международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве, вызвал весьма высокий оправданный интерес посетителей и потенциальных партнёров. Такой вывод можно сделать из сообщения правительства Алтайского края по итогам двух этих знаковых мероприятий, проходивших в минувшие выходные дни.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин напомнил, что в 2017 году Алтайский край во второй раз вошёл в десятку лучших субъектов страны по темпам развития туризма — регион занял шестое место во всероссийском рейтинге, организованном Министерством культуры России. Также Алтайский край входит в число лидеров всероссийского рейтинга по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма.

О значительном росте турпотока на Алтай свидетельствует то, что если в 2005 году Алтайский край посетили 500 тысяч туристов, то в 2017 году уже более 2,15 миллиона человек. Причём среди гостей много иностранцев: ежегодно Алтайский край посещают около 200 — 300 тысяч туристов из-за рубежа. В настоящее время в туристической отрасли региона функционируют 986 туристических предприятий, из которых 730 это коллективные средства размещения, детские оздоровительные лагеря и сельские «зелёные» дома. Также имеются более 220 туристических фирм.

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Основным инструментом поддержки развития туризма в регионе является государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015 — 2020 годы и федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)». В их рамках происходит формирование крупных объектов туристской индустрии: особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны «Сибирская монета», кластеров «Белокуриха», «Барнаул — горнозаводской город», автокластер «Золотые ворота» (планируется, что его откроют в середине лета 2018 года).

Причём, по словам главы Алтайского края Александра Карлина, на один бюджетный рубль, вложенный в эти площадки, приходится порядка двух рублей частных инвестиций.

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Напомним, в 2017 году Алтайскому краю, весьма обделённому в плане алтайских гор, пришлось изрядно «попахать». Узнаванию новых достопримечательностей во многом способствовало задействование всевозможных механизмов информирования, причём далеко не дешёвых.

Напомним, летом 2017 года в регион для съёмок фильма о Чуйском тракте приезжал артист Гарик Сукачёв. Картина «То, что во мне» получилась у него весьма любопытной и добродушной. Вполне вероятно, после её просмотра появились те, кто мечтает теперь побывать на Алтае. Стоила ли овчинка выделки? Ответ очевиден. Упрёки в том, что Алтайский край на московской выставке «Интурмаркет» тратит из своего бюджета десятки миллионов рублей, тогда как соседняя республика на те же цели расходует в 10 раз меньше, не кажутся слишком уж справедливыми. В уже упомянутом рейтинге минкульта Республика Алтай заняла только 28 строчку, хотя и отнесена в раздел «Регионы с относительно высокими показателями развития туризма».

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