В Екатеринбурге метрополитен вернулся к нормальной работе

Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM Линия метрополитена в Екатеринбурге возобновила свою работу на протяжении всего участка пути. Об этом сообщили в приёмной директора городского метрополитена корреспонденту ИА REGNUM.

На станции «Геологическая» осуществлялись работы по подготовке отдельного перехода в здание расположенного неподалёку торгового центра. В связи с этим с 8 по 12 марта были закрыты три станции «Геологическая», «Чкаловская» и «Ботаническая». Метрополитен работал в эти дни на участке от станции «Проспект Космонавтов» до станции «Площадь 1905 года».

Напомним, что ранее с инициативой строительства отдельного перехода выступило руководство ТЦ «Гринвич». Оно же финансирует данный проект, который будет реализован к августу 2018 года.

Отметим, что временное закрытие участка метрополитена вызвало некоторые неудобства для гостей Екатеринбурга. Дело в том, что закрытая станция «Чкаловская» расположена возле Южного автовокзала города и некоторые граждане, приехавшие на выходные в Екатеринбург, были обескуражены тем, что метро на данном участке не работает. Вместо привычного маршрута по подземке им приходилось отправляться на наземную остановку транспорта и выяснять, каким маршрутом автобуса они смогут прибыть в место назначения.

Также в социальных сетях поползли слухи о том, что закрытие участка метрополитена может быть связано с готовящимся сносом недостроенной телевизионной башни, которая расположена над станцией «Геологическая». Однако проведённые опросы показали, что подавляющее большинство пользователей соцсетей не связывают перекрытие трёх станций метро с демонтажём конструкции. И только 13% считали, что за праздничные выходные телебашню могут снести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе «Уральского горно-металлургического комбината» (УГМК) сообщили, что точный срок сноса до сих пор не определён, а демонтаж недостроенной телевизионной башни состоится не ранее второй половины марта.

Напомним, что строительство телебашни началось в 1983 году. До 1991 года было возведено 220 метров (из 361 спроектированных) конструкции. Однако после развала СССР стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования. В 2017 году телебашня и прилегающая к ней территория были переданы АО «Ледовая арена» 60% акций которого принадлежит УГМК и 40% — правительству Свердловской области. Тогда же новый собственник заявил о предстоящем демонтаже «самого высокого долгостроя» и возведении на данном месте новой спортивной ледовой арены.

Однако данное решение вызвало протесты среди ряда горожан и специалистов, которые считают, что снос телебашни небезопасен для проходящей на данном участке линии метрополитена. Также некоторые горожане считают её символом города и предлагают сохранить объект придав ему новый функционал.

Читайте ранее в этом сюжете: Судьба телебашни в Екатеринбурге: помощь пришла из-за границы