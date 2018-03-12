Модернизация: Китай даст Африке работу, медицину и промышленность

Пекин, , 08:53 — REGNUM Китай поможет странам Африки обеспечить независимый рост и развитие производственных мощностей в рамках новых мер укрепления китайско-африканского экономического и торгового сотрудничества, отметил замминистра коммерции КНР, передает агентство «Синьхуа».

Прежде всего усилия будут сконцентрированы на борьбу с бедностью, на создание рабочих мест, развитие экономики и улучшение благосостояние народов в Африке. В частности, Китай предложит обучение и работу молодым людям, заявил Цянь Кэмин на пресс-конференции в кулуарах первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

Помимо уже осуществляющихся десяти проектов сотрудничества по широкому сектору областей, начиная от индустриализации и заканчивая здравоохранением, которые были анонсированы на Форуме сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) в Йоханнесбурге в 2015 году, Китай также разрабатывает новые меры по улучшению двустороннего экономического и торгового сотрудничества, отметил Цянь.

Китай также сопряжет свою инициативу «Один пояс, один путь» с Повесткой дня Африканского союза 2063, а также индивидуальными стратегиями развития стран континента, продолжил Цянь.

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«Мы также планируем сотрудничать с иными организациями, включая агентства по развитию и борьбе с бедностью, чтобы обеспечить еще большую поддержку Африки и поднять двустороннее сотрудничество на новый уровень», — отметил Цянь.

Напомним, что очередной Форум сотрудничества Китай — Африка пройдет в сентябре в Пекине и будет посвящен инициативе «Нового шелкового пути». Сама же инициатива — есть инструмент мягкой «колонизации» Африки Китаем, обеспечивающей ему доступ к природным ресурсам.

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