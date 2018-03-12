Прибалтика выступила за Польшу, против ЕС

Варшава, , 08:37 — REGNUM Главы правительств трех прибалтийских государств выступили против санкций Евросоюза в отношении Польши, сообщает Duetsсhe Welle. Яблоком раздора на этот раз стала обсуждаемая вот уже на протяжении нескольких месяцев судебная реформа, инициированная правительством Варшавы. В случае, если Брюссель введет против Польши жесткие санкции, Литва займет сторону своего соседа, заявил литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в пятницу, 9 марта, в Вильнюсе после встречи глав правительств четырех стран.

«Нам не нравится, что Польша может столкнуться с какими-либо санкциями», — заявил Марис Кучинскис, глава латвийского кабинета министров.

По мнению Таллина, речь об ограничении прав Польши при голосованиях также заходить не может. «Мы не можем допустить, чтобы дело зашло так далеко, ведь путем переговоров мы можем достичь совместной позиции в ЕС», — подчеркнул эстонский премьер-министр Юри Ратас.

Польский глава правительства Матеуш Моравецкий также заявил о приверженности Варшавы отстаиванию своей позиции перед Брюсселем: «Я верю, что в ближайшие месяцы мы сможем убедить ЕС, что реформа возможна», — отметил премьер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа польской судебной системы, проводимая национально-консервативной правительственной партией «Право и Справедливость», вызвала в Европе настоящий скандал. Согласно оному из пунктов реформы, назначение судей в Польше должно быть подконтрольно парламентскому большинству, что в Брюсселе расценили как угрозу независимости польских судов.

Напомним также, что в декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала против Варшавы штрафную процедуру по Статье 7 договора о ЕС, в результате которой Польша может лишиться права голоса в ЕС. Финальное решение будет вынесено уже в марте путем общего голосования стран — членов Евросоюза.