На улицах Москвы появятся «умные» фонари

Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве на кольцевых и вылетных магистралях появятся «умные» фонари. Об этом заявил генеральный директор АО «ОЭК» Андрей Майоров.

По его словам, они помогут городу сэкономить на электричестве.

До конца 2018 года в столице будет установлено 49 тыс. фонарей, которые будут управляться дистанционно.

В частности, дистанционно управляемыми станут светильники на Садовом и Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях — Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе.

В них встроят специальные контролеры — небольшие платы, передающие сигнал на базовую станцию в радиусе 3 км. Со станции по волоконно-оптической линии сигнал будет доходить до Центра управления сетями.

Майоров напомнил, что в настоящее время лампы включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления освещением.

Каждый день это происходит в разное время. График составляется в зависимости от восхода и захода солнца.

При новой системе, диспетчер сможет увидеть, горит или не горит фонарь, а также включить или выключить его вручную.

«Например, если вдруг тучи резко заволокут небо и станет совсем темно. Специалисты лишь при помощи компьютерной мышки зажгут освещение на какой-то определенной улице или в целом квартале.

Если погода ясная или выдался солнечный день, то диспетчеры смогут выключать фонари раньше», — пояснил гендиректор ОЭК.

Сейчас в Москве в рамках пилотного проекта установлено 20 фонарей на ул. Большая Черкизовская в Восточном округе.

На опоры освещения установлены радиометки, которые выдают подробные сведения об оборудовании (дата изготовления, ремонта и т. д).

При аварии ремонтная бригада оперативно с помощью планшета считывает всю необходимую информацию и начинает устранять неполадку.

Отметим, энергосберегающие фонари, установленные ОЭК, позволили Москве только в 2017 году сэкономить на электричестве около 12 млн рублей.

Со временем система освещения в Москве станет полностью энергосберегающей. По словам главы ОЭК, менять все светильники разом затратно для бюджета. Поэтому замена будет проводиться постепенно, по мере выхода старых светильников из строя.

«Позже все опоры освещения в столице планируется занести в единую информационную базу, которая в настоящее время разрабатывается овместно с департаментом информационных технологий Москвы», — уточнил Майоров.

Справка ИА REGNUM :

В Москве работу городского электросетевого имущества контролирует Центр управления сетями (ЦУС). Это 26 питающих центров мощностью 110−220 киловольт, расположенных в разных частях столицы, более 3 тыс. трансформаторных подстанций 6−20 киловольт и свыше 15 тыс. км линий электропередачи 0,4−220 киловольт.

На постоянном круглосуточном дежурстве в центре находятся 24 диспетчера. На случай аварии в компании имеется 29 оперативно-выездных бригад и 32 аварийно-восстановительных в составе более 150 человек.

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