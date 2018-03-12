В новую магаданскую ТОР «Колыма» включат курорт «Талая»

Талая, Магаданская область, , 08:14 — REGNUM В Магаданской области идёт подготовка заявки на создание новой территории опережающего развития (ТОР) «Колыма». Об этом на заседании итоговой коллегии Минвостокразвития заявил губернатор региона Владимир Печеный, сообщается на сайте ведомства 12 марта.

По словам губернатора, в новый ТОР включат пять туристических площадок. Это известный бальнеогрязевой курорт «Талая» и территории для рыбалки.

«Думаю, в этом году мы эту ТОР запустим», — заявил Владимир Печеный.

В Минвостокразвития напомнили, что Магаданская область — единственный регион ДФО, где пока не действует режим ТОР. Всего на Дальнем Востоке действуют уже 18 таких территорий, наибольшее число которых — четыре — находятся в Приморье.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что за счёт реализации новых проектов на территории ТОР и Свободного порта Владивосток дальневосточный регион дополнительно получит 13,8 млрд рублей инвестиций.

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