Иностранных инвестиций много не бывает: в КНР улучшится бизнес-климат

Пекин, , 08:08 — REGNUM Китай по-прежнему является популярным местом для иностранных инвестиций, отметил министр коммерции КНР Чжун Шань, подтверждая намерения Поднебесной к большей открытости, передает агентство «Синьуа».

"Китайский бизнес-климат не ухудшается, а улучшается», — заявил Чжун на пресс-конференции в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Он подчеркнул, что Всемирный банк в своем докладе передвинул Китай на 18 позиций вверх в мировом рейтинге облегчения условий для ведения бизнеса за прошедшие пять лет.

Иностранные инвестиции в КНР достигли в 2017 году $136,3 млрд, сделав страну второй в мире по этому показателю, побив все предыдущие рекорды.

Чжун также пообещал сделать Китай еще более открытым миру, что, в свою очередь было отдельным пунктом отмечено в рабочем докладе на первой сессии ВСНП 13-го созыва.

Правительство также пообещало принять меры содействия иностранным инвестициям, ускорить освоение свободных портов и предоставить более широкий доступ к ряду секторов экономики, включая финансовые услуги, промышленное производство, телекоммуникации, медицинское обслуживание, образование, новая энергетика и ряд других.

Напомним, что замглавы Государственного комитета по развитию и реформе КНР Нин Цзичжэ заявил 6 марта в кулуарах 1-й сессии ВСНП 13-го созыва планах Поднебесной полностью открыть промышленность для иностранного капитала. Кроме того, иностранные инвесторы на выгодных условиях получат налоговые каникулы для реинвестирования прибыли, полученной в Китае.

Читайте также: Китай в погоне за иностранными инвестициями облегчит доступ к своим рынкам

А также: Зачем Китай расширяет участие иностранного капитала в своей экономике?

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские законодатели помогут государству подбить дебет с кредитом