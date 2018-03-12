«Экономика доверия» выбрана главной темой ПМЭФ-2018 в Петербурге

Санкт-Петербург, , 07:52 — REGNUM Ключевой темой, обсуждению которой в том числе будет посвящён Петербургский международный экономический форум-2018 (ПМЭФ), будет создание «экономики доверия» между игроками рынка, населением и государством. Об этом сообщает официальный сайт ПМЭФ.

Все обсуждения форума будут разделены по основным четырём направлениям. Тематический блок «Глобальная экономика в эпоху изменений» будет касаться экономических отношений в меняющемся мире — от демографии и решения проблем социального неравенства до развития энергетики и применения новых технологий агропромышленном комплексе.

В блоке «Россия: используя потенциал роста» участники мероприятия обсудят основные вызовы для российской экономики, а также ее экспортный потенциал. Блок «Технологии для лидерства» предполагает обсуждение перспектив применения новых технологий.

«Участники обсудят применение искусственного интеллекта в реальном секторе, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генную терапию и прорывные технологии в медицине», — говорится в сообщении пресс-службы ПМЭФ.

Проблемам современного рынка труда будет уделено внимание в тематическом блоке «Человеческий капитал в цифровой экономике».

«Центральная тема форума «Экономика доверия» — это диалог о том, как разрешить противоречия, которые снижают потенциал глобального роста: от неравенства до возрождающегося протекционизма, и одновременно поиск ответов на общие вызовы», — заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ-2018 Антона Кобякова, в разработке программы традиционно приняли участие ведущие эксперты из России и многих других стран.

Напомним, программа ПМЭФ-2018 рассчитана на 3 дня — с 24 по 26 мая. На мероприятии будут проведены переговоры представителей российского бизнеса и иностранных деловых кругов. В качестве гостей Петербург будет принимать делегации Франции, Японии, Швейцарии и Катара. Ожидается также приезд японского премьер-министра Синдзо Абэ, возможно прибытие главы Франции Эммануэля Макрона.

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Кроме того, по словам организаторов ПМЭФ-2018, ожидается участие в форуме крупных компаний из США, Саудовской Аравии и других стран.