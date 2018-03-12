Свыше 37 млн рублей потратит «на декорации» нижегородский бюджет

Нижний Новгород, , 07:28 — REGNUM Декоративно-художественное оформление информационными панелями Нижнего Новгорода к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 обойдётся бюджету города более 37 млн рублей. Итоги открытого конкурса по выбору исполнителя подведут 5 апреля 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оказание услуг «по декоративно-художественному оформлению территории города Нижнего Новгорода к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 панелями с информационными материалами, включающими в себя механизм натяжения», оценили в 37 232 368 рублей начальной цены. Заказчик конкурса — МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры». Средства на оплату по контракту будут задействованы из городского бюджета, который на 2018 год уже имеет дефицит около 1,1 млрд рублей, а администрация к тому же планирует открыть в банках четыре кредитные линии на 1 млрд рублей. Соответствующие торги пройдут 23 марта 2018 года.

Читайте также: Нижний Новгород возьмёт у банков в долг миллиардВозвращаясь к теме конкурса к FIFA 2018 отметим, что в задачи победителя входит оформление стандартных и малых опор освещения декоративными панелями двух видов общим числом 2 354 штуки. Из них первого вида —1,5 тыс. панели, а второго — 854.

«На баннерной ткани с полноцветной типографской двусторонней печатью с рисунком в соответствии с эскизом, утверждённым заказчиком. При печати осуществляется послепечатная подготовка баннерного панно к монтажу (проклейка и проварка швов, проверка на прочность, установка люверсов, проклейка и проварка карманов, монтаж шнуров)», — отмечается в документации.

Первый этап работ завершится до 1 июня 2018 года, второй — до 15 августа 2018 года и включает в том числе и демонтаж дорогостоящих панелей.

Напомним, в числе крупных расходов бюджета города на предстоящий чемпионат есть уже и установка дорожных знаков. На эти цели запланировано более 23,329 млн рублей, а на их демонтаж после игр выделят ещё 178,437 тыс. рублей. Тендер, объявленный МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода», намечен на 23 марта. По условия контракта, победитель должен будет поставить 3 563 дорожных знака и 114 временных информационных щитов. Демонтировать из этого числа планируется свыше 1,4 тыс. объектов.

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Кроме того, 9,2 млн рублей будут потрачены на то, чтобы прикрыть фальш-фасадами почти 20 аварийных зданий, расположенных по гостевому маршруту.