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Китай: мы не хотим торговых войн с США, но ответим на ущемление интересов

Экономика

Министр коммерции Китая о введении США ввозных пошлин на сталь и алюминий

Пекин, 12 марта 2018, 04:03 — REGNUM  Китай не хочет торговой войны с Соединенными Штатами и не планирует ее начинать, однако готов ответить на любые вызовы и будет защищать национальные интересы страны и народа, заявил министр торговли Китае 11 марта, передает агентство «Синьхуа».

В торговых войнах нет победителей, лишь пострадавшие участники и остального мир, заявил глава Министерства коммерции Китая Чжун Шань во время пресс-конференции в кулуарах первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

Его слова стали реакцией решение властей США установить ввозные пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий ко всем странам за исключением Мексики и Канады. Соответствующее распоряжения президента США Дональда Трампа было подписано 9 марта 2018 года.

Читайте также: Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминийНапомним, что Китай всегда выступал против торговых войн с США, обвиняя последних в стремлении их развязать, ущемляя интересы Поднебесной. При этом, китайские политики заявляют, что готовы принять все необходимые ответные меры, если США начнут принимать нерыночные методы конкуренции против КНР.

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