Цены формируют режим питания в Армении — эксперт

Ереван, , 23:38 — REGNUM Главным критерием формирования режима питания армян являются цены пищевых продуктов. Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель департамента оценки риска пищевых цепей Центра эколого-ноосферных исследований Национальной академии наук (НАН) Армении Давид Пипоян.

По его словам, режим питания ереванцев в течение года несколько раз резко изменяется: например, летом армяне потребляют в пищу несравнимо больше овощей, чем зимой, — из-за резких сезонных ценовых колебаний.

«На международных рынках фиксируются незначительные сезонные вариации режимов питания, поскольку вы не найдете ни одной европейской страны, где цены на агропродукты в зависимости от сезона могут разниться в 10 раз. У нас, например, помидоры летом стоят 150 драмов, зимой — 1500 драмов, в Италии в этот сезон помидор продается за 1 евро, у нас — за 3 евро в драмовом эквиваленте», — приводит слова эксперта news.am.

Он отметил, что очень часто сезонное снижение потребления овощей в Армении связывают с тем, что население не любит потреблять несезонные овощи, однако это неверное утверждение, поскольку выявленные в прошлом году дешевые турецкие помидоры быстро реализовались.

Также, продолжил Давид Пипоян, из мясной продукции в 2015—2017 годах, в Армении в большей степени использовалась говядина, однако из-за повышения цен на красное мясо потребление курятины, например, в Ереване за первые месяцы 2018 года увеличилось в 2,5 раза.

По его словам, внедрение систем управления безопасностью и проведение экспертиз продуктов питания в сельских местностях приведет к подорожанию сельхозпродукции.

«Ни в одной европейской стране невозможно реализовать товар без проведения экспертизы сертификации, но всем нам известно, что в Армении летом на улицах и во дворах продают не сертифицированную сельхозпродукцию», — отметил эксперт.

По его словам, государство не контролирует эти продажи, следовательно, не может гарантировать безопасность не сертифицированных продуктов.

«Ужесточение контроля над безопасностью сельхозпродукции вызовет волну недовольства, но мы должны понять, что производство и потребление безопасной пищевой продукции будет способствовать только развитию аграрной сферы в Армении», — подытожил Давид Пипоян.