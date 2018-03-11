87% экспорта Азербайджана приходится на нефть и нефтепродукты

Баку, , 23:30 — REGNUM Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-феврале 2018 года составило $758,9 млн, что на 11,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает государственный таможенный комитете (ГТК) страны.

Согласно данным, за январь-февраль 2018 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $3,6 млрд (рост на 39,45%).

При этом экспорт за отчетный период составил $2,2 млрд, импорт — $1,4 млрд. По сравнению с показателем января-февраля 2017 года экспорт увеличился на 33,6%, импорт увеличился на 49,3%.

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (82,67%), нефтепродукты (4,84%), природный газ (1,33%), электроэнергию (0,92%), плодоовощную продукцию (2,64%), чай (0,06%), масла растительного и животного происхождения (0,07%), сахар (0,11%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,07%), химическую продукцию (0,3%), пластмассы и изделия из них (1,08%), хлопковое волокно (0,46%), хлопковая пряжа (0,15%), черные металлы и изделия из них (0,44%), алюминий и изделия из него (0,94%), прочее (3,92%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 14,24%, табак и табачную продукцию — 0,89%, цемент — 0,14%, фармацевтическую продукцию — 3,1%, пластмассы и изделия из них — 3,27%, дрова и древесную продукцию — 2,88%, черные металлы и изделия из них — 13,59%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним — 22,39%, транспортные средства и запчасти — 10,12%, мебель — 0,93%, прочее — 28,45%.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-феврале 2018 года проводил с Италией (26,54% от общего экспорта), Израилем (10,29%), Германией (8,4%), Канадой (6,21%), Индонезией (6,08%), Чехией (5,72%), Турцией (4,2%), Россией (3,79%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (16,77%), Турцией (13,52%), Китаем (9,5%), Германией (8,85%), США (5,5%).