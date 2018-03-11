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Гройсман: Украина может потреблять еще меньше газа

Экономика

«За три года мы сократили потребление газа на 6 млрд кубометров»

Гройсман: Украина может потреблять еще меньше газа
stevepb
Бытовой газ

Киев, 11 марта 2018, 20:36 — REGNUM  Украина к 2022 году может сократить потребление голубого топлива до 13 млрд кубометров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на странице в соцсети Facebook.

«За три года мы сократили потребление газа на 6 млрд кубометров, — написал Гройсман. — Прогноз на 2022 год — 13 млрд кубов. То есть, Украина может снизить потребление еще на 5 млрд кубов».

Премьер-министр Украины напомнил, что в 2014 году страна потребляла 24 млрд кубометров голубого топлива, а в 2017 году — 18 млрд кубов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта глава украинской национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на нефтегазовой конференции CERAWeek заявил, что в тяжелой экономической ситуации, в которой оказалась его компания, виноваты политики прошлого, предпочитавшие покупать газ исключительно у России, и украинские граждане, которые потребляют слишком много газа.

По его словам, Украина была якобы жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением голубого топлива из РФ.

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Социально-экономический кризис на Украине

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