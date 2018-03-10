Более 8 млн заемщиков РФ воспользовались в 2017 году микрокредитами

Калуга, , 16:45 — REGNUM Более 8 миллионов заёмщиков воспользовались услугами микрофинансовых организаций России по итогам 2017 года. По сравнению с предыдущим годом это больше, чем на более 62,4%, сообщили 10 марта ИА REGNUM в Отделении Калуга Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

По мнению заместителя начальника управления надзора за рынком микрофинансирования Главного управления Банка России по ЦФО Эдуарда Сафаряна, причиной столь ажиотажного прироста является спрос на финансирование со стороны малого и среднего бизнеса, а также рост спроса на потребительские микрозаймы.

«Чаще всего люди берут такие займы на покупку нового телефона, бытовой техники или иные предметы не первой необходимости, — сказал Сафарян. — Кстати в структуре совокупного портфеля микрозаймов потребительские займы занимают около 58%, займы малому и среднему бизнесу — 20%, практически столько же занимают так называемые «займы до зарплаты» (22%). Средний размер займа физических лиц в 2017 году составлял 9,5 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — 604 тыс. рублей, юридических лиц — 750 тыс. рублей».

Ключевым событие 2017 года для микрофинансовых организаций стало их разделение на микрокредитные и микрофинансовые компании. Получить статус микрофинансовой могут компании, имеющие уставные капитал не менее 70 млн рублей, что позволяет им выдавать онлайн-займы и привлекать средства населения. Компании, которым не хватает ресурсов, переходят в ранг микрокредитные. На территории Калужской области действуют 8 микрокредитных компаний. Разделение микрофинансовых организаций на компании двух типов позволило расчистить рынок от большинства неблагонадежных компаний, нарушающих права потребителей.

Говоря о роли кредитных потребительских кооперативов в жизни населения, Эдуард Сафарян отметил, в целом по России количество кооперативов немногим больше общего числа микрофинансовых. Между тем, в калужском регионе ситуация прямо противоположная: 6 кредитных потребительских кооперативов против 8 микрокредитных компаний. Итоги 2017 года были сложными для пайщиков ряда компаний, в том числе и в Калужской области. Несколько недобросовестных игроков исчезли с рынка вместе со сбережениями людей.

Представитель Главного управления Банка России по ЦФО Сафарян считает, что один из способов быстро получить деньги под залог машины, бытовой техники или другого имущества — обратиться в ломбард. Надзор за ломбардами осуществляет Банк России. И здесь, отличие псевдо-ломбарда от настоящего заключается в том, что имитаторы ломбардной деятельности вместо договора потребительского займа заключают другие виды договоров, например, договор комиссии или купли-продажи. Кроме того, такие компании не выдают залоговый билет — документ, в котором указываются все данные заемщика, сведения о предмете залога, условия предоставления займа, срок возврата и так далее.

«Микрокредиторы не конкурируют с банками, а успешно дополняют сегмент кредитных организаций, — подчеркнул Эдуард Сафарян. — В условиях отсутствия у части населения доступа к кредитным продуктам банков, это не угроза, а буквально спасение. В отличие от займов у знакомых или тем более «черных кредиторов» это цивилизованный способ решить временные финансовые трудности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из проверенных микрофинансовых организаций калужского региона, предлагающие населению займы, только шесть зарегистрированы в Калуге, остальные являются филиалами компаний из Москвы, подмосковного Чехова, Липецка и Ростова-на-Дону

Калужские активисты ОНФ в рамках проекта «За права заемщиков» также провели работу по сбору рекламных объявлений, обращались в микрофинансовые организации по телефону, наносили личные визиты в компании, в итоге сформировав картину микрофинансового бизнеса в Калуге. По мнению общественников, необходимо ужесточить контроль за микрофинансовыми организациями, чтобы, в том числе снизить до минимума случаи, когда клиенты сталкиваются с неправомерными действиями в свой адрес. По всем выявленным фактам переданы запросы в правоохранительные органы.

«С момента, когда региональное отделение ОНФ впервые обратило внимание правоохранителей на деятельность микрофинансовых организаций, немалая часть из них куда-то подевалась, — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин. — Главная претензия, которая у нас возникла к оставшимся, связана с тем, что организации не предоставляют образцы договоров клиентам до того, как они изъявили желание заключить договор. Сотрудники ссылаются на то, что текст договоров можно прочитать на сайте организации. Однако, по оценкам экспертов, около 70% клиентов МФО — это пенсионеры, и многие из них вряд ли имеют возможность ознакомиться с документами в Сети. Плюс к тому ряд организаций, которые договоры выдают, распечатывают их мелким шрифтом, что также ограничивает возможность клиентов — в первую очередь слабовидящих, на полную информацию».

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