Варшава, , 13:18 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» является крайне опасным для Евросоюза. Соответствующее заявление Моравецкий сделал сегодня, 10 марта, в ходе совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.

Сперва Моравецкий похвастался тем, что Польша якобы добилась независимости от российского газа.

«Польша давно стала независимой от «Газпрома», мы построили терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце и теперь намерены расширить его перерабатывающие возможности. Кроме того, сейчас мы ведём переговоры с Данией и Норвегией», — заявил Моравецкий.

Также глава польского правительства вновь завел свою старую песню о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» крайне опасен для Восточной Европы и в первую очередь Пошьи и прибалтийских стран.

Напомним, Моравецкий уже неоднократно заявлял, что «Северный поток — 2», по которому российский газ пойдёт в Германию без транзитных стран, очень опасен и вреден для Евросоюза. Более того, Моравецкий утверждает, что ввод в эксплуатацию данного газопровода приведет к войне между Россией и Украиной.

Что касается заявления Моравецкого о якобы «независимости» Польши от российского газа, то оно совершенно несостоятельно. В 2017 году Россия покрывала потребности Польши в газе на 63%. Ещё 11% потребления обеспечивает использование импортного сжиженного природного газа (СПГ) и 26% — собственное производство.

При этом в начале 2018 года польские власти заявили, что к 2022 году смогут полностью отказаться от российского газа. Варшава рассчитывает, что к 2022 году Норвегия сможет по трубопроводам обеспечивать 43% внутреннего польского потребления газа, 27% будет обеспечивать импортный СПГ, 20% — внутреннее производство.

Однако эксперты указывают, что расчеты польских политиков не имеют под собой реального экономического обоснования. Дело в том, что Норвегия вряд ли сможет обеспечить такие объемы поставок газа в Польшу, так как добыча газа в этой скандинавской стране растет медленно и его запасы иссякают. Что касается поставок СПГ, то они гораздо дороже трубопроводного газа. По мнению, экспертов за заявлелниями польских политиков стоит желание просто поторговаться с «Газпромом» в связи с тем, что действующий контракт на поставки российского газа заканчивается как раз в 2022 году.

Примечательно, что президент Польши Анджей Дуда уже как-то проговорился, что Польша вполне хотела бы закупать российский газ, но по «более выгодной цене».