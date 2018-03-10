МВФ объяснил, почему украинцы должны больше платить за газ

Киев, , 10:37 — REGNUM Постоянный представитель Международного валютного фонда на Украине Йост Люнгман объяснил, почему украинские граждане должны больше платить за газ. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Новому времени».

По словам Йоста, в МВФ считают существующий дисбаланс цен на газ на украинском рынке причиной коррупции и неэкономичного потребления. Именно поэтому фонд считает, что внутриукраинские цены на газ нужно повысить.

Представитель МВФ пояснил, что повышение цен на газ внутри Украины позволит избежать коррупционных схем, которые заключаются в покупке газа по цене домохозяйств с последующей перепродажей его предприятиям по более высокой цене.

Кроме того, дешевый газ, по мнению МВФ, наиболее выгоден «богатым людям с большими домами», потребляющим много топлива.

«Отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий», — заявил Люнгман.

Стоит отметить, что число «богатых людей с большими домами» на Украине довольно мало, и повышение цен на газ до рыночного уровня, прежде всего, ударит по широким слоям украинского общества, чьи доходы все время сокращаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МВФ требует от украинских властей выполнить несколько жестких условий для получения очередного транша финансовой помощи.

Речь идёт о создании института антикоррупционного суда, принятии закона о приватизации, а также повышении цен на газ внутри Украины до рыночного уровня.