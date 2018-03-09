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В Литве объявили, какие товары дорожают быстрее всего

Экономика

Лидерами по росту цен стало топливо, спиртные напитки, и молочная продукция

Вильнюс, 9 марта 2018, 20:01 — REGNUM  В феврале 2018 года годовая инфляция (по сравнению с февралем 2017 года) немного снизилась и составила 3,5%, между тем в январе годовая инфляция достигала 3,7%, объявил сегодня, 9 марта, Департамент статистики Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Больше всего за год подорожало пиво, твердое топливо и услуги заведений общепита, а также молоко и молочные продукты, яйца, вино и крепленые напитки.

Но некоторые товары и услуги подешевели, больше всего снизилась цена на овощи и фармацевтические препараты.

По данным Департамента статистики, цены на потребительские товары за год выросли на 2,9%, на услуги — на 5,1%.

В феврале 2018 года, по сравнению с 2017 годом, цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, выросли на 1,1%, а рыночные цены — на 3,8%.

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Экономика Литвы

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